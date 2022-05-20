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TCMB brüt rezervleri 4,8 milyar dolar azaldı!

TCMB rezervleri brüt 4,8 milyar, net 3,5 milyar dolar azaldı. TCMB resmi rezerv varlıkları ise 5 milyar 719 milyon dolar azaldı.

Ekonomi 20.05.2022, 16:01
TCMB brüt rezervleri 4,8 milyar dolar azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 4 milyar 821,0 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 19 milyon dolar olan rezervler, 13 Mayıs ile sona eren haftada 61 milyar 198 milyon dolara geriledi.

TCMB altın rezervleri 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 107 milyar 659 milyon dolarken 101 milyar 941 milyon dolara indi.

Net Rezervler Azaldı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 milyar 466 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 14 milyar 995 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 13 Mayıs ile sona eren haftada 11 milyar 529 milyon dolara geldi.

Resmi rezervlerde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) resmi rezerv varlıkları 5 milyar 719 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 107 milyar 660 milyon dolar olan rezervler 13 Mayıs itibarıyla 101 milyar 941 milyon dolara geldi.

Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 58 milyar 413 milyon dolardan 53 milyar 657  milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolara geldi. (finansgundem)

#TCMB #brüt rezervleri
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