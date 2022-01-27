TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek. Enflasyon Türkiye’nin gündeminden bu hedeflediğimiz stratejiler doğrultusunda kalkacak. Çünkü biz Türk Li

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek. Enflasyon Türkiye’nin gündeminden bu hedeflediğimiz stratejiler doğrultusunda kalkacak. Çünkü biz Türk Lirası’na güveniyoruz. Bu kararları aldığımızda vatandaşımızın bu noktadaki desteğine güveniyoruz. Bunu çok yakın zamanda görüp yaşayacağız."