TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(BAE ile imzalanan swap anlaşması) Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yöne

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(BAE ile imzalanan swap anlaşması) Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir."