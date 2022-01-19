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Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık bilgisayar çaldılar, köşeye sıkışınca araçlarını bırakıp kaçtılar
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(BAE ile imzalanan swap anlaşması) Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yöne
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(BAE ile imzalanan swap anlaşması) Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir."
Ekonomi 19.01.2022, 10:06
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(BAE ile imzalanan swap anlaşması) Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir."