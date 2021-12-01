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Taştan sanat eserine 20 milyon ciro

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tonlarca ağırlıktaki dev kayaların işlenerek sanat eseri ve şehir mobilyasına dönüştürüldüğü Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisini ziyaret etti. Yılda 20 bin ton kayanın 100’den fazla taş esere dönüştürüldüğünü, cironun da yıllık 20 milyon lira olduğunu söyledi.

Ekonomi 01.12.2021, 17:53
Taştan sanat eserine 20 milyon ciro

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tonlarca ağırlıktaki dev kayaların işlenerek sanat eseri ve şehir mobilyasına dönüştürüldüğü Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisini ziyaret etti. Yılda 20 bin ton kayanın 100’den fazla taş esere dönüştürüldüğünü, cironun da yıllık 20 milyon lira olduğunu söyledi.

Sarıışık Mahallesi Adalar mevkisinde 20 bin metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi hem şehrin doğal parke ile dekoratif taş ihtiyacını karşılıyor hem de istihdam ve tasarruf sağlıyor. Tonlarca ağırlıktaki dev kayaları işleyerek estetik ve sanatsal ürünlere dönüştüren Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesiste bu yılın sonuna kadar hedef 20 milyon lira ciro elde etmek.

Geçen yıla oranla ticari faaliyetlerini yüzde 151 oranında arttıran Doğa Taş Elemanları Üretim Tesisini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışmalar ile ilgili tesis sorumlusu Emre Şirin’den bilgi aldı. Yılda 20 bin ton kayanın 100’den fazla taş esere dönüştürüldüğünü söyleyen Başkan Demir, saha uygulamalarının yanında ürünleri Kocaeli, Ankara, Elazığ, Kayseri ve İstanbul gibi illere de sattıklarını söyledi.

“Şehrin her noktasında mümkün olduğunca kendi üretimimiz olan malzemeleri kullanarak belediyemizin bütçesine büyük katkı sağlıyoruz” diyen Başkan Demir, büyük bir sanat atölyesine dönüşen tesiste, günden güne gelişerek farklı tasarımlarla ürün çeşitliliğinin arttırıldığına dikkat çekti. Yıl sonuna kadar hedeflerinin 20 milyon lira ciroya ulaşmak olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

“59 personelle üretim yapılan tesiste yılda 20 bin ton kaya işlenerek 100’den fazla taş esere dönüştürülüyor. Hem belediye bütçemize katkı sağlıyoruz hem de kentimizin ihtiyaç duyduğu mobilyaları üreterek büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil çevre belediyelerimizin özel projelerine buradan bedeli karşılığında malzeme verebiliyoruz. Piyasa değerinin altında bu çalışmaları imal ediyoruz.”

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