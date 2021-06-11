TARSİM’den Şereflikoçhisar’a ziyaret

TARSİM, Şereflikoçhisar’da bir dizi ziyarette bulundu.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı V. Ercan Türktemel ve beraberindeki heyet, ilçedeki tahıl ekili ve kuraklıktan hasar gören alanlar hakkında bilgi almak ve kuraklıkla ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere, Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Çevik, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ile Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt’u makamında ziyaret etti.