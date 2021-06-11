banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Dikkat çeken analiz: Faiz indirimi mi geliyor?
Dikkat çeken analiz: Faiz indirimi mi geliyor?
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Sedat Peker videolarını reklama açmış olsaydı ne kadar kazanacaktı?
Sedat Peker videolarını reklama açmış olsaydı ne kadar kazanacaktı?

TARSİM’den Şereflikoçhisar’a ziyaret

TARSİM, Şereflikoçhisar’da bir dizi ziyarette bulundu.

Ekonomi 11.06.2021, 10:06
TARSİM’den Şereflikoçhisar’a ziyaret

TARSİM, Şereflikoçhisar’da bir dizi ziyarette bulundu.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı V. Ercan Türktemel ve beraberindeki heyet, ilçedeki tahıl ekili ve kuraklıktan hasar gören alanlar hakkında bilgi almak ve kuraklıkla ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere, Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Çevik, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ile Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık