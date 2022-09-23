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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."
Ekonomi 23.09.2022, 17:46
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."
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