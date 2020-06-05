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Tarım makineleri ihracatında hedef yılda 2 milyar dolar

Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, Türkiye’nin Makinecileri tarafından, Ticaret Bakanlığı himayesinde Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle 22 – 26 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. Yerli ve milli yazılımla hazırlanan Agrivirtual, Türkiye’nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı olacak. Fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla yapılacak. Makine imalatının küresel coğrafi değişiminden daha fazla pay almasına yönelik bir ihracat stratejisi izlediklerini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Pandemi tarım ve gıda ürünlerine erişim ve ülkelerin tarımsal yeterliliği konularının önemini bir kez daha ortaya koydu. Korumacı politikaların keskinleşmesi sonucunda tarım, ikili anlaşmalarda kilit sektörlerden biri haline geliyor. Hemen bütün toprak ve iklim çeşitlerine sahip durumdaki Türkiye de doğru bir strateji ile bu süreçten güçlü çıkacaktır. Pandemi esnasında ilk 3 boyutlu sanal fuarı düzenleyerek her koşulda ihracat yapabilme kabiliyetimizi bir kez daha kanıtlamayı/sınamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Tarım makineleri ihracatında hedef yılda 2 milyar dolar

Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, Türkiye’nin Makinecileri tarafından, Ticaret Bakanlığı himayesinde Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle 22 – 26 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. Yerli ve milli yazılımla hazırlanan Agrivirtual, Türkiye’nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı olacak. Fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla yapılacak. Makine imalatının küresel coğrafi değişiminden daha fazla pay almasına yönelik bir ihracat stratejisi izlediklerini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Pandemi tarım ve gıda ürünlerine erişim ve ülkelerin tarımsal yeterliliği konularının önemini bir kez daha ortaya koydu. Korumacı politikaların keskinleşmesi sonucunda tarım, ikili anlaşmalarda kilit sektörlerden biri haline geliyor. Hemen bütün toprak ve iklim çeşitlerine sahip durumdaki Türkiye de doğru bir strateji ile bu süreçten güçlü çıkacaktır. Pandemi esnasında ilk 3 boyutlu sanal fuarı düzenleyerek her koşulda ihracat yapabilme kabiliyetimizi bir kez daha kanıtlamayı/sınamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

05 Haziran 2020 Cuma 13:38
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Tarım makineleri ihracatında hedef yılda 2 milyar dolar

Türkiye’nin Makinecileri, 22 - 26 Haziran tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nı düzenliyor. Standlar arasında gezi seçeneklerine, konferans salonundan, toplantı odalarına fiziki fuar deneyimini birebir sanal ortama taşıyan Agrivirtual, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açılış konuşmasını yapacağı sanal törenle başlayacak. Yerli ve milli yazılımla hazırlanan fuar, www.agrivirtual.com.tr adresinden 5 gün boyunca 7/24 ziyaret edilebilecek.

Dünyadan ve Türkiye’den yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçiye uygun olarak yazılımı geliştirilen fuarda; traktörden hasat makinelerine, toprak işlemeden sulamaya, ekim makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, taşımadan akıllı tarım teknolojilerine kadar tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm makine teknolojileri görücüye çıkacak. 5 ana holden oluşan Agrivirtual, holler ve koridorlar arasında serbest dolaşma, sergilenen ürünler hakkında stant görevlileriyle yazılı ya da görüntülü görüşme, ürünler hakkında dijital broşürler edinme ve sergilenen ürünleri 3D olarak detaylıca inceleme fırsatı sunacak.

“Makine imalatçılarımız dijital fuarlar dünyasına yabancı rakiplerinden önce adım atacak”

Küresel dış ticarette yeni işbirlikleri için büyük önem taşıyan fiziki fuarların gerçekleştirilemediği bir dönemde, dijital teknolojinin imkânlarını kullanarak dünyaya açıldıklarını vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“Küresel tedarik zincirinde ve üretimin farklı coğrafyalar arasındaki paylaşımında zaruri bir değişimin olacağını bilerek, Türk makine sektörünün bu değişimden daha fazla pay almasına yönelik bir ihracat stratejisini uzun süredir izliyoruz. Pandemi, bu süreci daha da hızlandırdı ve Türkiye’nin endüstri alanında teknolojik kapasitesini ortaya koyabileceği yeni bir dönem başladı. Biz fiziki fuarların düzenlenemeyeceği bu sıkıntılı dönemin geçmesini, oturarak beklemek yerine, proaktif bir tavırla Agrivirtual’u tasarladık. Böylelikle, ihracatçılarımızın, belli bir döneme egemen olacağı anlaşılan bu konseptten yabancı rekiplerinden erken yararlanabilmesini sağlayacağız.”

Salgının Avrupa’da kontrol altına alınmaya başladığı bir dönemde fuarın gerçekleşeceğini ve Türkiye'nin Makinecileri'nin Avrupalı üreticilerle endüstriyel işbirlikleri için tüm imkânları zorladığını belirten Karavelioğlu şunları ifade etti:

“Tarım makineleri imalatı, bizim dış ticaret fazlası verdiğimiz bir alandır ve yabancı sermayeyi yüksek oranda ülkemize çekmeyi başarabilmiş bir sektördür. Makine ve teknoloji çeşitliliğimiz, kalite fiyat performansımız ve sürdürülebilirlik anlayışımızla çok rekabetçi olduğumuzu ve iş ortaklarımızla her iki taraf için de verimli olacak ilişkiler kurabildiğimizi her fırsatta görüyoruz. Pandemi esnasında ilk 3 boyutlu sanal fuarı düzenleyerek, digital iş platformlarına olan ihtiyacın teknolojik ürünlerde de giderek arttığını sektörümüzle birlikte deneyimlemek istiyoruz.”

“Tarımsal üretim, makine yatırımlarının en hızlı arttığı alan”

Pandeminin tarım ve gıda ürünlerine erişim ve ülkelerin tarımsal yeterliliği konularının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Karavelioğlu, Biz salgından önce de korumacı politikaların tarımı yerelleştirip, yerlileştireceğini ve tarımsal yatırımların hızla büyüyeceğini öngörüyorduk. Tarım konusu teknoloji savaşları gündeme gelir gelmez stratejik önemi hızla kavranan bir sektör oldu ve makine yatırımlarının en hızlı arttığı alana dönüştü. Pandemi yeşil, yenilikçi ve akıllı tarımsal üretime ihtiyacı daha da artırdı” dedi.

Türkiye'nin geniş ürün yelpazesine imkan veren coğrafik özellikleriyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu şunları söyledi:

“Tarımsal anlamda her ülkenin kendine yetemiyor oluşu, ikili anlaşmalarda bu sektöre özel bir önem kazandırıyor. Hemen bütün toprak ve iklim çeşitlerine sahip durumdaki Türkiye, bölgesel anlaşmaların yerini ikili anlaşmaların alacağı yeni dönemde stratejik bir yeni avantaja kavuşuyor. Tarım makineleri sektörümüz, küçük ve orta ölçekli tarım işletmeciliğine yönelik makineler başta olmak üzere, ciddi bir üretim gücüne sahiptir. Makine ve sistemlerimizi hızla akıllı tarım uygulamalarında kullanılacak hale getiriyoruz ve geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş sürecinin yaşandığı ülkelerden büyük bir talep görüyoruz. 65 milyar dolarlık küresel ihracat hacminde ilk hedefimiz, 2 milyar doları aşarak ilk 10'da yer almak. Agrivirtual'da sergilenen ürünlerimizin teknolojik üstünlüğü sayesinde, kısa dönemde Türkiye'de düzenlenecek sanal fuarlara olan ilgi ve merakı da artıracağız; öncü rol oynayarak bir kez daha diğer sektörlerin önünü açacağız.”

Fiziki fuarları aratmayacak

Agrivirtual'da 6 farklı tipte sunulan alanları, fiziki fuarları aratmıyor. 3D ürün, katalog, şirket bilgisi, ürün fotoğrafları, TV ekranı, tanıtım videoları, yazılı ve görsel iletişim kanalları ile donatılan stantlar 22-26 Haziran tarihlerinde www.agrivirtual.com.tr adresinden 7/24 ziyaret edilebiliyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde Makine İhracatçıları Birliği (Türkiye’nin Makinecileri) ve Selçuk Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Agrivirtual, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD), Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Konya Teknokent, ve AGRO TV tarafından destekleniyor.

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