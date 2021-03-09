Tahvil, emtia, kurlara karşı borsada yükseliş

ABD'de haftasonu onaylanan teşvik paketi ve dünya çapında aşılanan kişi sayısındaki artış piyasalarda risk iştahını destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. Diğer yanda ise emtia fiyatlarındaki dalgalanma ile artan enflasyon endişeleri ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin sürüyor olması baskı unsuru olarak gündemde yerini ve önemini koruyor. Özellikle tahvil faizlerinden en çok etkilenen, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşurken, yurt içinde bu hafta açıklanması beklenen reform paketi piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Bunların yanında ekonomi yönetiminde yaşanan değişim rüzgarı da piyasaların radarında.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, Türk Lirası'ndaki değer kayıplarının artması ile BIST 100 Endeksi günü yüzde 0,76 oranında kayıpla 1.530,27 puandan tamamlarken, bugüne tepki alışları etkili oluyor. ABD borsaları dün günü karışık görünümde tamamlarken, bu sabah vadelilerde alıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında da dün olduğu gibi bugün de yön arıyışı hakim oluyor. Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı.