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TAB Genel Başkanı Şahin: "Tarım Bakanımız bu güne kadar ciddi destekler verdi, yangında yanan arılarımız verildi"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, "Tarım Bakanımız bu güne kadar ciddi destekler verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Yangınlarda sellerde hep yanımızda oldu. Hep kırsaldaki insanların yanında oldu. Yangında yanan arılarımız verildi. Bize Milli Parkları açtı" dedi.

Ekonomi 17.01.2022, 09:51
TAB Genel Başkanı Şahin: "Tarım Bakanımız bu güne kadar ciddi destekler verdi, yangında yanan arılarımız verildi"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, "Tarım Bakanımız bu güne kadar ciddi destekler verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Yangınlarda sellerde hep yanımızda oldu. Hep kırsaldaki insanların yanında oldu. Yangında yanan arılarımız verildi. Bize Milli Parkları açtı" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, sektörel talepleri anlatırken, arıcılıkta şeker beslemesi gerekçelerini bilimsel tabanda Prof. Dr. Ahmet Güler’e değerlendirdi.

Bugün 7 milyon 300 bin arıya hitap ettiklerini yangın, kuraklık ve sel gibi doğal afetler nedeniyle oldukça zor bir sezon geçiren arıların yaşayabilmesi ve arıcıların ayakta kalabilmesi için acil arı beslenmesinde kullanılmak üzere şekere ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Şahin, yardım istedi. Geçen yıllarda arıcılık sektörünün şeker talebinin karşılandığını bu yıl ise ciddi bir sıkıntı içerisinde olduklarını kaydeden TAB Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, “Bu yıl Eylül ayından bu yana şekerde bir takım spekülatif yükselmeler yaşandı. Devletimizin fiyatıyla özel sektör arasında yüzde 80’lere varan farklılıklar oluştu. Bir tarafta 212 TL iken bir tarafta 350 TL. Son zamanlarda da fabrikalarda 450 TL’ye varan rakamlar oldu. Türkiye’de aynı tarımcılar gibi arıcılar da daha fazla maliyetle karşılaştı. Çünkü arıcımızın yüzde 80’i gezginci arıcı. Bunu görmek lazım. Maliyetlerimiz çok yüksek. 2021 yılında kuraklık, yangınlar, seller yaşandı. Bizim arılarımızın büyük bir kısmı Ağustos ayından yana sezonu balsız geçirdi. Arıcılarımız bu dönemde besleme ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor” dedi.

TAB Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, “7 milyon 300 bin arıya yaklaşık 6 bin ton şeker veriyorsunuz. Ama diğer taraftan 500 bin arıya bin ton şeker veriyorsunuz. Böyle bir uçurum var. Şu kış döneminde arıcı arısını öldürmemeye gayret ediyor. Bu arıyı öldürdükten sonra nasıl arı alacak nasıl bakacak, nasıl Anadolu’ya gidecek, nasıl kendisini geliştirecek” diyerek AKS sisteminde de kayıtlı olan 7 milyon 300 bin kovan arı için kovan başına 5 kg şeker istediklerini bunun 6 bin tonunu aldıklarını sektörün devam edebilmesi için 6-7 bin ton daha şeker talepleri olduğunu ifade etti.

Arıcıların yaşadığı şeker sıkıntısına çözüm bulunmazsa milyonlarca arı kolonisinin bahara erişmeden telef olacağını ileri süren Başkan Şahin, “Acil olarak şu kış döneminde şeker temin edilmez ise belki arıların yarısı bahara ulaşmadan dökülecektir. Bu da Türkiye arıcılık sektörü için ciddi sıkıntı olur. Tarım Bakanımız bu güne kadar ciddi destekler verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Yangınlarda sellerde hep yanımızda oldu. Hep kırsaldaki insanların yanında oldu. Yangında yanan arılarımız verildi. Bize Milli Parkları açtı. Gıda konusunda çeşitli projeler verildi. Ama bugün bizim çok büyük derdimiz var. Şekerle arıcılarımızı buluşturmamız gerekiyor. Çok hayati bir noktadayız. Bu konuyu anlatmak istiyoruz. Bu konu ciddi bir konu. Hiç kimse bizim arıcımızı şekeri satıyorlar, şekerden bal yapıyorlar gibi suçlamasınlar. Bilimsel gerçekler var, üniversitelerimiz var, çok değerli AR-GE yapan bilim insanlarımız var. Bunları getirirler sorarlar, soruştururlar ona göre hareket ederler. Kristal toz şekerle, arıcımızı buluşturmazsak bu arılarımız telef olacaktır” diyerek sıkıntı büyümeden bu sorunun çözülmesini talep etti.

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