ŞÜKRAN GÜNÜ ÖNCESİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Şükran günü öncesinde yoğunluk artıyor” değerlendirmesinde bulundu.
ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle tatile girmeden önce bugün yatırımcıları yoğun bir veri akışı bekliyor. Bu kapsamda ABD GSYH rakamı, PCE endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları gibi rakamları takip edeceğiz. Ancak piyasaların odak noktasında daha çok korona virüs tedavisine ilişkin gelişmeler ve yeni ABD hükümeti olduğu için verilerin yaratabileceği potansiyel etkinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Veriler dışında bugün 5 Kasım’da gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları da açıklanacak. Önemli bir kararın alınmadığı toplantıdan yeni bir bilginin de çıkmadığını düşünürsek tutanakların da anlamlı bir piyasa etkisi yaratmasını beklemiyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul destek bölgesinin üzerinde tutunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aktif rasyonun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini açıkladıktan sonra bankacılık sektörüne gelen alımlar doğrultusunda önceki günkü kayıplarını telafi eden BIST-100 endeksi 1330 puanın üzerini test etti. Ancak TL’deki değer kaybının da etkisiyle endeksin bu bölgede tutunmakta başarılı olamadığını gördük. Son dönemdeki sert değer kazanımlarının ardından zaman zaman endeks üzerinde baskı oluşmasının olağandışı bir durum yaratmadığını düşünüyoruz. Bu kapsamda özellikle 1300 puanın üzerinde kalındıkça endeksin teknik görünümünde anlamlı bir bozulma görmüyor ve yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD yukarı yönlü denemelerini sürdürüyor. Artan risk iştahının verdiği desteği arkasına alan EUR/USD bir kez daha 1,1900 seviyesinin üzerini test etmeye başladı. 10 yıl vadeli ABD ve Almanya tahvil faizleri arasındaki farkın Kasım ayı içerisindeki en düşük seviyelere gerilemiş olması da yukarı yönlü denemeleri destekler nitelikte. Teknik açıdan ise 1,1920 seviyesinin aşılıp aşılamayacağını paritenin kısa vadeli görünümde belirleyici olacak ana konu başlığı olarak görmeye devam ediyoruz. Öyle ki bu seviyenin aşılamaması durumunda büyük resimde anlamlı bir iyileşme görmeyi beklemiyoruz. Haftanın son iki işlem gününde ise ABD’deki tatil nedeniyle oldukça durgun bir parite görebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz.
TL’de volatilite yüksek seyrediyor. TCMB’nin politika faizinde piyasa beklentisine paralel olarak artırım yapmasının ardından iyimser bir görünüm sergileyen TL sonraki işlemlerde ise güç kaybetmeye başladı. Teknik açıdan baktığımızda 8,00 seviyesinin kritik önemde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Öyle ki, bu seviyenin altında kalınması TL üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağlayacağı gibi üzerinde olunması ise yukarı yönlü risklerin artmasına yol açabilir. Politika faizinin seyri ve sadeleşme adımları dışarıda bırakıldığında TL’de kırılganlık yaratan diğer faktörler henüz ortadan kalkmadığı için TL’nin Kasım ayında sergilediği güçlü performansın aynı ölçekte devam etmesi kolay değil. Bu noktada özellikle dolarizasyon eğiliminin azalması gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak gerek küresel görünümün ılımlı olması gerekse TCMB’nin attığı güçlü adımlar göz önünde bulundurulduğuna TL’nin daha fazla değer kaybetmesini gerektirecek bir konjonktür içerisinde olduğumuzu da düşünmüyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın baskı altında. Özellikle aşı gelişmelerinin yarattığı pozitif hava güvenli liman ihtiyacını azaltırken değerli metallerden çıkışların artması dikkat çekiyor. Aşıların gerekli onayları alıp uygulanmaya başlanması ile birlikte değerli metaller üzerindeki baskının daha da artması şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik açıdan bakıldığında ise önemli bir destek noktası olan 1850 doların altına inilmesi ile birlikte altın üzerindeki baskının artması fiyatların hızlı bir şekilde 1820 doların da altını test etmesine neden oldu. Hızlı geri çekilme teknik açıdan tepki potansiyeli yaratsa da mevcut göstergeler eşliğinde fiyatların 1800 doların da altına inme ihtimalinin devam ettiğini düşünüyoruz.