ŞÜKRAN GÜNÜ ÖNCESİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Ons altın baskı altında. Özellikle aşı gelişmelerinin yarattığı pozitif hava güvenli liman ihtiyacını azaltırken değerli metallerden çıkışların artması dikkat çekiyor. Aşıların gerekli onayları alıp uygulanmaya başlanması ile birlikte değerli metaller üzerindeki baskının daha da artması şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik açıdan bakıldığında ise önemli bir destek noktası olan 1850 doların altına inilmesi ile birlikte altın üzerindeki baskının artması fiyatların hızlı bir şekilde 1820 doların da altını test etmesine neden oldu. Hızlı geri çekilme teknik açıdan tepki potansiyeli yaratsa da mevcut göstergeler eşliğinde fiyatların 1800 doların da altına inme ihtimalinin devam ettiğini düşünüyoruz.