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Startuplara yapılan yatırımlar 2023'te 10 milyar dolara ulaşabilir

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çamlıbel, "Girişimlere yapılan yatırım tutarı yıllar itibarıyla katlaya katlaya giderse 2022'de 4 milyar dolar ve 2023'te 10 milyar doları bulabilir." dedi.

Ekonomi 24.11.2021, 11:50
Startuplara yapılan yatırımlar 2023'te 10 milyar dolara ulaşabilir

İSTANBUL (AA) - Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, AA muhabirine Türkiye'nin son dönemde yükselen girişim ekosistemi ve gelecek dönem yatırım alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de tüm ekosistemin girişimleri desteklemek için el birliği içerisinde olduğunu belirten Çamlıbel, akademik dünyanın teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri ile startupları desteklediğini söyledi. Devletin hem kamusal hem de yarı kamusal organlarıyla tüm gücüyle girişimcileri desteklediğini vurgulayan Çamlıbel, finans sektörünün, bireysel ve kurumsal yatırımcıların da girişim ekosistemine önemli ölçüde katkı verdiğini anlattı.

Çamlıbel, girişimlerin ve girişimcilerin maddi ve teknik anlamda desteklenmesini önemli ve değerli bulduğunu ifade ederek, "Çünkü önümüzdeki dönemde Türkiye'nin rekabet üstünlüğü yaratabilmesi için özellikle teknoloji girişimlerinin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesi gerekiyor. Bu şekilde ancak atılım ortamı oluşturulur." dedi.

"Girişimlere yapılan yatırımlar ikiye katlanabilir"

Emre Çamlıbel, Türkiye genelinde girişimlere yapılan yatırımların 2021'de geçen yıla göre ikiye katlanmasının beklendiğini söyledi.

Girişimlere yapılan yatırımların yıl sonunda 2 milyar dolara ulaşabileceğini belirten Çamlıbel, "Bunun içinde Türkiye'de doğmuş ve yurt dışına açılmış, Türkiye'de doğmuş ve ağırlıklı faaliyetini burada devam ettiren firmalar var. Bu yatırım tutarı yıllar itibarıyla katlaya katlaya giderse 2022'de 4 milyar dolar ve 2023'te 10 milyar doları bulabilir. Girişimlerin hızlı bir şekilde başarılı olanlarının geniş bir pazara hitap edebilmeleri için yurt dışına taşınması önem arz ediyor. Buna Getir ve Colendi'yi örnek verebiliriz. Bu gibi firmaların yurt dışına açıldıktan sonra oradan da yatırım almalarının Türkiye'ye ilave katkısı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Çamlıbel, Re-Pei olarak elindeki Getir hisselerinin yaklaşık 4'te 1'ini yabancı yatırım fonuna sattıklarını ve Türkiye'ye yurt dışından 30 milyon dolarlık para girişi sağlandığını hatırlattı.

Colendi'de de aynı durumun yaşanabileceğini aktaran Çamlıbel, Musixen'e de hem maddi hem de mentorluk anlamında destek verdiklerini ifade etti.

Çamlıbel, Musixen'in, global tüm içerik platformlarından farklı olarak müziği ve sahne sanatlarını merkezine koymuş, sadece müzik ve eğlence sektörüyle ilgili içerikler sunan ve sektördeki alışkanlıkları değiştirmek üzerine geliştirilmiş bir "Canlı Performans" platformu olduğunu dile getirdi.

"Oyun sektörü, Türkiye'nin ciddi rekabet üstünlüğü yakaladığı bir alan"

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Çamlıbel, nesnelerin interneti ( Internet of Things - IoT), sağlık teknolojileri, elektrikli araç şarj istasyonları gibi alanlara da yatırım yaptıklarını belirtti.

Gelecek dönemde akıllı mobilite, akıllı şehirler ve sağlık teknolojileri alanlarında yatırımlarının olabileceğini söyleyen Çamlıbel, "Finans teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Oyun, Türkiye'nin ciddi rekabet üstünlüğü yakaladığı bir alandır. Oyun sektörüne yatırım yapmayı planlıyoruz. Sanayiye de destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çamlıbel, sürdürülebilirlik konusunun da önemli olduğunu, yatırım fonlarının yatırım yaparken baktığı önemli kriterlerin başında sürdürülebilirliğin geldiğini söyledi.

Enerji alanında da yatırımlarının bulunduğunu anlatan Çamlıbel, "Arf Bio Yenilenebilir Enerji AŞ'ye yatırım yaptık. Sadece yenilenebilir enerji üretmiyor aynı zamanda organomineral gübre de üretiyor. Bu şirketin uluslararası karbon tasarrufu sertifikası var. Şirket bu sene yaklaşık 4 milyon dolarlık karbon ihracatı gerçekleştirdi" dedi.

Emre Çamlıbel, ülke girişimlerinin yabancı yatırım almasında ülke puanlaması yapıldığını ve buna göre sıralamaların oluşturulduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin global ekonomik sistemden Türk girişimlere yatırım alabilmesi için önerilerde bulunan Çamlıbel, şunları kaydetti:

"Girişim, Türkiye pazarına hitap ettikten sonra yurt dışına açılabilirse gittiği ülkenin puanlamasına tabi oluyor. Örneğin bir girişim Türkiye'de belli bir noktaya geldi, Türkiye'nin kabul gördüğü ekonomik finansal puanlama baz alınıyor, Lüksemburg'a taşıdığınızda girişimi, AB tabi olduğu puanlamaya tabi olarak çekebileceği yatırım daha büyük olabiliyor. Belli bir noktaya gelen Türk girişimlerinin uluslararası piyasalara açılması hususunda desteğimiz ve yönlendirmemiz oluyor. Yurt dışına açıldığında operasyonlar Türkiye'de ağırlıklı olduğu için yurt dışından ülkemize kaynak transferi oluyor. Girişimlerin AB'ye açılmasını hem Türkiye hem de şirket için daha katma değer sağlayacağını düşünüyorum."

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'nin, Türkiye’nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi olarak 2015 yılında kurulduğunu anımsatan Çamlıbel, reel sektör ve fon yönetim sektörü tecrübesini birleştirdiklerini, yıl sonu itibarıyla yönettikleri portföyün 5 milyar liraya ulaşacağını sözlerine ekledi.

#ekonomi
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