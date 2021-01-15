SPK'dan, izinsiz sermaye piyasası faaliyetine ceza

SPK bülteninde yer alan ifade şu şekildedir; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının/ihbarlarının yapılmasına karar verilmiştir. (Bkz 4. Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri (a) bendi)