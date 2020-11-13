SOCAR’IN ALEVİ BURSA VE KAYSERİ’DE PARLAYACAK

Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım ve ticaret zincirinin tüm halkalarında hizmet veren, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR, grup şirketleri kapsamında başlattığı ‘Tek SOCAR, Tek Alev’ logo projesini ilk olarak Bursagaz ve Kayserigaz’da hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana SOCAR Türkiye’nin çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz ve Kayserigaz’ın logoları, operasyonel ve kültürel entegrasyon sürecinin tamamlanması ile birlikte yenilenerek SOCAR alevi oldu. SOCAR’ın altyapısı ve yenilikçi uygulamaları ile entegre olan Bursagaz ve Kayserigaz, kalite ve standartlarını yükseltme hedefiyle hizmetlerini sürdürüyor.

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov

SOCAR ALEVİ KALİTEYİ VE YENİLİKÇİLİĞİ TEMSİL EDİYOR

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov konuyla ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Bursagaz ve Kayserigaz'ı SOCAR Türkiye ailemize katarak, doğal gazın üretim, iletim, dağıtım ve ticaret zincirinin tüm halkalarını tamamlamıştık. SOCAR’ın Azerbaycan ve Gürcistan’da uzun yıllara dayanan doğal gaz dağıtım tecrübesi ile Bursagaz ve Kayserigaz'ın Türkiye’de sektöre yön veren bilgi ve birikimleri bir araya gelerek, güçlü bir sinerji ortaya çıkardı. Bu entegrasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi’ni oluşturarak, ortak süreçlere ve kültüre sahip ‘Tek SOCAR’ anlayışını benimsedik. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinde başlattığımız daha yalın, verimli ve yenilikçi süreç kapsamında, Bursagaz ve Kayserigaz aboneleri, bu güçlü yapının farkını, artan hizmet kalitesi ile bir süredir deneyimliyorlar. Bu güçlü dönüşümün ve birlikteliğin yeni logoda da hissedilmesi amacımız doğrultusunda, SOCAR’ın kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışını temsil eden SOCAR alevi, bundan sonra Bursa ve Kayseri'de de parlayacak.”