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Şirketler dijital dönüşümle hız kazanıyor

The TechRoom panelinin ikincisi ‘Hızlanma Zamanı’ temasıyla gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,“Turkcell olarak sektörlerin dönüşümüne öncülük ediyor; Türkiye’yi dijitalleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Ekonomi 26.02.2021, 11:17
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Şirketler dijital dönüşümle hız kazanıyor

The TechRoom panelinin ikincisi ‘Hızlanma Zamanı’ temasıyla gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,“Turkcell olarak sektörlerin dönüşümüne öncülük ediyor; Türkiye’yi dijitalleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen ve teması ‘Hızlanma Zamanı’ olarak belirlenen The Tech Room etkinliği Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşti. Açılış konuşmasını Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın yaptığı panele; Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ katıldı. Moderatörlüğünü Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata’nın üstlendiği panelde, farklı sektörlerden şirketlerin değişime nasıl adapte oldukları ve gelecek dönem planları konuşuldu.

Turkcell olarak pandemi dönemine hızla adapte olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Hepimizin farklı deneyimler yaşadığı pandemi sürecinde operatör olarak ‘Keşke yapsaydık’ demekten ziyade ‘İyi ki yapmışız’ dedik. ‘İyi ki mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen dünyanın en güçlü altyapılarından birini ülkemize kazandırmışız’. Bu sayede gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerimizin yanında olabildik. Eğer güçlü bir altyapınız varsa bu altyapı üzerinden tüm dijital ihtiyaçlara kolayca karşılık verebiliyorsunuz. Bu anlamda hızlı adapte olup; artan internet ihtiyacını karşılamanın yanı sıra dijitalleşme yolunda şirketleri de yeni döneme hızlı adapte ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Müşterilerimizin kontrollü ve güvenle hız kazanmalarını sağlıyoruz”

Hız kazanmanın önemli olduğunu fakat hızlanırken dikkat edilmesi gereken unsurların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erkan, “Biz ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyoruz ve bu prensiple hareket ediyoruz. Bununla birlikte hızlı dijitalleşme siber suçlular için adeta bir fırsat oluşturuyor. Şirketlerimize güvenli erişim yöntemlerini tercih etmelerini, siber olaylar müdahale planlarını hazırlamalarını ve mutlaka tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Kontrollü ve güvenle hız kazanmak isteyen müşterilerimize siber güvenlikten veri merkezlerine, yapay zekadan nesnelerin internetine, büyük veriden bulut teknolojilerine kadar Dijital İş Servisleri şirketimiz ile uçtan uca hizmet veriyoruz. Şirket olarak sektörlerin dönüşümüne öncülük ediyor; Türkiye’yi dijitalleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Yıllardır yaptıkları teknolojik yatırımın karşılığını pandemi döneminde aldıklarını ve hızlı davranmanın önemini gördüklerini ifade eden Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, artan hijyen talebini karşılamanın yanı sıra online mimarlık hizmeti de sunduklarını, hem ürün hem de süreç inovasyonları için yatırım yaptıklarını ifade etti. Değişen tüketici ihtiyaçlarına hızlı karşılık vererek esnaf ile işbirliğine girerek kargo dağıtım ağını çok kısa sürede genişlettiklerini belirten Yurtiçi Kargo CEO’su Fatih Önyol ise yenilikçi sistemlerini güçlü teknolojik altyapı üzerinde kurmaya önem verdiklerini vurgulayarak, kamuoyu araştırmalarına göre pandemiyi en iyi yöneten kargo firması seçildiklerini söyledi.

Dijitalleşmenin ana yatırım kalemlerinden olduğunu ve siber güvenliğin de gereklilik olduğunu vurgulayan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, ileri analitik ve bulut uygulamalarını yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Platformlarında yer alan onbinlerce işletmeyle birlikte milyonlarca müşteriye ve ekonomiye katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ise, “Bölgenin lider ‘süper uygulaması’ olma vizyonuyla 2021 yılında da ekosistemimizi zenginleştirmeye, yeni işbirlikleri ve yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.
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