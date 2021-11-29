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Sındırgı’dan dünyaya jeotermalle sağlıklı gıda

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçen sebze ve meyve kurutma tesisinde ürünler jeotermal enerji ile kurutularak yurt içi ve yurt dışına pazarlanacak. Sebze ve meyveler raf ömrü uzun, daha kıymetli hale getirilerek, istihdama, tarıma, milli ekonomiye katkı sağlayacak.

Ekonomi 29.11.2021, 09:26
Sındırgı’dan dünyaya jeotermalle sağlıklı gıda

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçen sebze ve meyve kurutma tesisinde ürünler jeotermal enerji ile kurutularak yurt içi ve yurt dışına pazarlanacak. Sebze ve meyveler raf ömrü uzun, daha kıymetli hale getirilerek, istihdama, tarıma, milli ekonomiye katkı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve kooperatifler işbirliği ile “Jeotermalle Sağlıklı Gıda” projesi kapsamında yapılan tesiste Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelecek sebze ve meyveler kurutularak son kullanma tarihi uzun ve sağlıklı gıdalar elde edilecek.

Hisaralan bölgesinden aktarılacak 98 derece sıcaklıktaki jeotermal su ile ısınan fırınlarda kurutulan ürünler bilindik kurutma yöntemlerinin yanı sıra ürünlerin değerlerinin daha yüksek olmasını sağlıyor. Özel fırınlarda, fanlı sistemde gerçekleşen kurutma ile güneşte bir haftada kurutulan toza vb. olaylara maruz kalan ürünler, daha sağlıklı bir şekilde 6 ile 24 saat arasında kurutulabiliyor. Özel paketleme yöntemi ile son kullanma tarihleri de uzun oluyor.

"Dünyanın iki yakasını buluşturan Sındırgı olacak"

Sındırgı Belediyesi bünyesinden faaliyete geçirilen tesis Türkiye ve dünya genelinde de örnek teşkil ediyor. Bu nedenle farklı yerlerden inceleme ve işbirliği gezileri de düzenleniyor. Özellikle Nijerya ile devam eden görüşmelerde muzun kurutularak Amerika vb. ülkelere ihracatının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ürünlerin raf ömrünün uzatılmasının pazarlama alanını genişlettiğini ve hayata geçirilen projenin de Türkiye ve dünya genelinde merak edilerek ziyaretçilerini ağırladığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Tesisimizde yurt içinden ve yurt dışından ciddi manada, merak edip ziyarete gelenleri misafir ediyoruz. Özellikle ülkemizin Denizli’den, İzmir’den, Bergama’dan, Polatlı’dan Türkiye’nin değişik yerlerinden gruplar buraya geldiler ziyaret ettiler. Ama en önemlisi Nijerya ve Kamerun’dan ziyaretçilerimiz vardı. Özellikle bunlarda muz üretiminin çokça olduğu, yüzde 90’ın tüketilemediğinden dolayı çöpe gittiklerini söylediler. Şu anda da bağlantılarımız devam ediyor. Nijerya’dan ve Kamerun’dan bize muz gelip, onlar adına kurutacağız. Onlar da kuru meyve olarak Amerika’ya pazarlayacak. Yani bu sistemde aslında dünyanın bir ucu ile öbür ucunu buluşturan Sındırgı oluyor” dedi.

Sebze ve meyve daha kıymetli hale geliyor

Raf ömrü kısa ve stratejik olarak fazla üretilen ürünler jeotermal enerji kullanılarak raf ömrü uzun, sağlıklı ve kolay pazarlanabilir hale getirilerek değeri arttırılıyor.

Ürünlerin tesiste kurutulmasıyla çiftçinin daha fazla gelir elde edeceğini vurgulayan Yavaş, "Bizler burada çokça üretimin yapıldığı değerleri kıymetlendiriyoruz. Özellikle en çok bölgemizde tabi elma var. Cennet hurması dediğimiz Karadeniz hurması burada yapılıyor. Bunlar yapıldığı gibi mevsimine göre kavun, karpuz da kurutuluyor. Amaç burada sadece Sındırgı’nın bir ürününü kurutmak değil. Domatesi, biberi, eriği, maydanozu, rokayı kurutulabilecek, aromatik tıbbi aromatik bitkilerle alakalı lavantayı çaya dönüştürebilecek işlerde olduğu gibi Havran’ın portakalını, mandalinasını da kurutabileceğiz. Kepsut’ta bulunan şeftaliyi de burada kurutma imkanına sahibiz" dedi.

“Jeotermal Sındırgı’da en verimli şekilde kullanılıyor”

Jeotermal kaynakların Sındırgı’da her alanda en verimli şekilde kullanıldığını, tarıma, istihdama ve turizme katkı sağladığını belirten Başkan Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı’da jeotermal kaynaklarımız var. Bunlar 98 derece ile Hisaralan bölgesinden çıkıyor. 24 kilometre ile biz ilçe merkezine bu kaynakları getirdik. Burada 5 bine yakın konut ısıtıyoruz. Aynı zamanda seralarda ve otellerde kullanıyoruz. Şehrin ekonomisine ciddi manada katkı sunuyoruz. Son olarak da tarımı destekleyici çok mükemmel bir proje yaptık. Jeotermalle meyve ve sebzeyi kurutuyoruz. Köylüden kooperatifler aracılığı ile aldığımız ürünü Sındırgı’da BALKURU Jeotermalle kurutma fabrikasına getirip, kadın istihdamını da destekleyici bir proje ile Avrupa’ya ihraç ürünleri yolluyoruz. Elmayı kurutuyoruz, kavunu kurutuyoruz, karpuzu kurutuyoruz, halkımızın ürününü daha uzun süre kullanabilecek son kullanma tarihini arttırıcı bir ürüne dönüştürüyoruz. Sındırgı’da hem tarladaki çiftçimiz kazanıyor. Hem çalışan istihdam edilen kadınlarımız kazanıyor, hem de biz belediye olarak öncü olarak ihracata yönelik çalışmanın içerisine Sındırgı’nın ürünlerini ihracata konu olacak ürünlere dönüştürerek katma değer üretiyoruz" dedi.

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