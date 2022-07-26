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Sigaraya zam geldi mi?

Sosyal medyada dolaşan 'Philip Morris sigara gruplarına zam yapıldı.' haberlerine ilişkin Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Peki iddialar doğru mu? Sigaraya zam geldi mi? İşte detaylar...

Ekonomi 26.07.2022, 13:19
Sigaraya zam geldi mi?

Sosyal medyada dolaşan zam sonrası fiyat listesi şu şekildeydi:

FİYAT LİSTESİ ASILSIZ: 'BÖYLE BİR ZAM YOK'

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada:

"Böyle bir zam yoktur şimdilik bilginiz olsun sosyal medyada topic olmuş tabi bu gelmeyeceği anlamınada gelmez saçma sapan bir süreç yaşıyoruz zamları kanıksamayalım lütfen." ifadelerine yer verdi.

#sigara #zam
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