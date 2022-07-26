Sigaraya zam geldi mi?

Sosyal medyada dolaşan zam sonrası fiyat listesi şu şekildeydi:

FİYAT LİSTESİ ASILSIZ: 'BÖYLE BİR ZAM YOK'

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada:

"Böyle bir zam yoktur şimdilik bilginiz olsun sosyal medyada topic olmuş tabi bu gelmeyeceği anlamınada gelmez saçma sapan bir süreç yaşıyoruz zamları kanıksamayalım lütfen." ifadelerine yer verdi.