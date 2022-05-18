Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...

Türkiye'de geçen yıl alkollü içki tüketimi yüzde 11, içkiden elde edilen ÖTV geliri yüzde 37 arttı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer'in haberine göre; enflasyondaki tırmanış temmuzda hem içki hem de sigara üzerindeki ÖTV'ye zam olarak yansıyacak.

Her yılın ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik ÖTV zammının uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. ÜFE zammını düşük tutma ya da tümden iptal etme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının bu temmuzda ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor.