Sigara hem akciğere hem de cebe zarar veriyor! '2 TL daha zam kapıda'

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yıl başından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında zam yapılacağı söyledi.

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.

Sözlerinin devamında alkollü ürünlere de zam beklediklerini belirten Dündar, "Yüzde 10-15 civarında bir zam gelebilir" şeklinde konuştu.