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Sigara hem akciğere hem de cebe zarar veriyor! '2 TL daha zam kapıda'
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara grubuna 2 TL tutarında zam geleceğini duyurdu.
Ekonomi 11.08.2022, 17:09
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yıl başından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında zam yapılacağı söyledi.
Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.
Sözlerinin devamında alkollü ürünlere de zam beklediklerini belirten Dündar, "Yüzde 10-15 civarında bir zam gelebilir" şeklinde konuştu.