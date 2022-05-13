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SGK Başkanı Ceylan: “Covid-19 döneminde sağlık harcamalarına dolayı 18 milyar liralık bir ödeme yaptık”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Covid-19 döneminde SGK’nin bütün imkanlarını Türkiye’deki kurumların hizmetine sunduklarını belirterek, “Bu Covid-19 dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı 18 milyar liralık bir ödeme yaptık. Covid-19 testi, tedavi-bakım hizmetleri noktasında gerçekleştirdik“ dedi.

Ekonomi 13.05.2022, 12:04
SGK Başkanı Ceylan: “Covid-19 döneminde sağlık harcamalarına dolayı 18 milyar liralık bir ödeme yaptık”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Covid-19 döneminde SGK’nin bütün imkanlarını Türkiye’deki kurumların hizmetine sunduklarını belirterek, “Bu Covid-19 dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı 18 milyar liralık bir ödeme yaptık. Covid-19 testi, tedavi-bakım hizmetleri noktasında gerçekleştirdik“ dedi.

Her yıl Mayıs ayında kutlanan “Sosyal Güvenlik Haftası” bu yıl 16-22 Mayıs arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşkilatının bulunduğu tüm il ve ilçelerde toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına yönelik etkinlikler kutlanacak. Bu çerçevede, SGK Başkanı Cevdet Ceylan kurum binası Neşet Ertaş Salonu’nda 16.’sı kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası boyunca yapılacak faaliyetlerin içeriğini anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

SGK Başkanı Ceylan burada yaptığı konuşmasında, SGK Haftası’nda yapılacak faaliyetlere ilişkin, “Paydaşlarımızı ziyaretlerimiz, ulusal ve yerel basın kuruluşlarına SGK’nin yaptıkları konusunda bilgilendirme faaliyetleri, yerel yönetimlerle iş birliği halinde faaliyetler ve bunun yanında da fedakar personelimizin moral ve motivasyonunu yükseltecek birtakım etkinlikler yaparak bir araya geleceğiz. Yine illerimizde il müdürlüklerimiz vasıtasıyla çeşitli paneller, oturumlar ve söyleşiler gerçekleştirilecek” dedi.

“2021 yılı bütçesinde 21 milyarlık bir açıkla kapattık”

Kurumsal büyüklükten bahsetmek istediğini dile getiren Ceylan, “2021 yılında 633 milyarlık bir gelir elde ettik. 654 milyarlık da bir gider gerçekleştirdik. 2021 yılı bütçesinde 21 milyarlık bir açıkla kapattık. Gelirlerin giderleri karşılama oranı, sosyal güvenlik tarihinde en üst noktaya çıktı. Yüzde 97’lere kadar ulaştı gelirlerin giderleri karşılama oranı” diye konuştu.

“Ayda sadece 150 lira ödemek suretiyle hem kendileri hem de eş ve çocukları da sağlık yardımlarına ulaşabilir bir noktaya geldi”

Ceylan, Sosyal Güvenlik Reformu’ndan sonra yapılan en önemli düzenlemelerden birinin genel sağlık sigortası ile ilgili düzenleme olduğuna dikkati çekerek, “Daha önce nüfusun yüzde 70’i sağlık sigortası çerçevesindeyken bu düzenlemelerden sonra şu anda nüfusumuz yüzde 99,5’i genel sağlık sigortası dahiline alındı. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızla ilgili de ayda sadece 150 lira ödemek suretiyle hem kendileri hem de eş ve çocukları da sağlık yardımlarına ulaşabilir bir noktaya geldi” hatırlatmalarını yaptı.

2021 yılının pandeminin devam ettiği bir süreç olduğunu hatırlatan Ceylan, “Bizim halk arasında istirahat parası olarak adlandırılan ödemelerimizin en yoğunlaştığı, en arttığı dönemdi. Pandemi dönemde 7,4 milyon sigortalımıza 3,4 milyon lira kanuni adıyla Geçici İş Göremezlik Ödeneği bilinen adıyla da rapor parası ödemiş olduk” ifadelerini kullandı.

“Covid dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı 18 milyar liralık bir ödeme yaptık”

Covid-19 döneminde SGK’nin bütün imkanlarını Türkiye’deki kurumların hizmetine sunduklarını dile getiren Ceylan, “Bu Covid dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı 18 milyar liralık bir ödeme yaptık. Covid testi, tedavi-bakım hizmetleri noktasında gerçekleştirdik. Covid-19 başladığında en hızlı aksiyon alan kurumların başında geldik” ifadelerini kullandı.

“Pandemide Covid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik”

Covid-19 döneminde yapılan teşvik ödemesi ve sosyal yardım yapılmasına ilişkin, “Bu süreçte biz Covid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik” dedi.

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