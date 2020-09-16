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Sermaye Piyasası Kurulu tedbir kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ekonomi 16.09.2020, 09:26
Sermaye Piyasası Kurulu tedbir kararı

''Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (PEGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 15.09.2020 tarihli toplantısında görüşen kurulumuz karar organı, diğer hususların yanı sıra özetle 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Nurettin Deniz şahıs hakkında 16.09.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.''

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