Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 18,2980 liradan, euro ise 18,3290 liradan güne başladı.
Ekonomi 20.09.2022, 09:12 20.09.2022, 09:23
Dolar 18,2980 liradan, euro ise 18,3290 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 18,2960 liradan alınan dolar 18,2980 liradan, 18,3270 liradan alınan euro ise 18,3290 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,29 liradan, euro ise 18,31 liradan satılmıştı.