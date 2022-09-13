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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,2330 liradan, euro ise 18,4870 liradan güne başladı.

Ekonomi 13.09.2022, 09:25 13.09.2022, 09:46
Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 18,2310 liradan alınan dolar 18,2330 liradan, 18,4850 liradan alınan euro ise 18,4870 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, euro ise 18,45 liradan satılmıştı.

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