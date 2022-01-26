Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 13,4790 liradan, euro ise 15,2360 liradan güne başladı.
Ekonomi 26.01.2022, 09:07
Dolar 13,4790 liradan, euro ise 15,2360 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 13,4770 liradan alınan dolar 13,4790 liradan, 15,2340 liradan alınan euro ise 15,2360 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,27 liradan satılmıştı.