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HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 13,4620 liradan, euro ise 15,2270 liradan güne başladı.
Ekonomi 25.01.2022, 09:17
Dolar 13,4620 liradan, euro ise 15,2270 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 13,4600 liradan alınan dolar, 13,4620 liradan, 15,2250 liradan alınan euro ise 15,2270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,46 liradan, euro ise 15,21 liradan satılmıştı.