Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 442,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442,60 liradan, 2 bin 915 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 936 liradan, 403,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407,50 liradan, 2 bin 849 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 869 liradan, bin 425 liradan alınan Yarım Ziynet bin 435 liradan ve 712 liradan alınan Çeyrek Ziynet 717 liradan satılıyor.