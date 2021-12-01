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Sağlık Bakanı Koca’nın daha önce açıkladığı, doktor ve diş hekimlerinin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Avcılar’da otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 764,20 lira oldu.
Ekonomi 01.12.2021, 17:46
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 764,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 764 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 764,20 liradan, 5 bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 106 liradan, 696,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 700,80 liradan, 4 bin 920 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 940 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 470 liradan ve bin 230 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 235 liradan satıldı.