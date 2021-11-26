Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 721,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 721 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 721,20 liradan, 4 bin 751 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 772 liradan, 657,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 661,50 liradan, 4 bin 643 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 663 liradan, 2 bin 322 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 332 liradan ve bin 161 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 166 liradan satıldı.