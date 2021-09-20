Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 490,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490,30 liradan, 3 bin 231 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 252 liradan, 447,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451,20 liradan, 3 bin 157 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 177 liradan, bin 579 liradan alınan Yarım Ziynet bin 589 liradan ve 789 liradan alınan Çeyrek Ziynet 794 liradan satıldı.