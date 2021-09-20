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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,30 lira oldu.
Ekonomi 20.09.2021, 17:52
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,30 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 490,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490,30 liradan, 3 bin 231 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 252 liradan, 447,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451,20 liradan, 3 bin 157 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 177 liradan, bin 579 liradan alınan Yarım Ziynet bin 589 liradan ve 789 liradan alınan Çeyrek Ziynet 794 liradan satıldı.