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Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi il
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,60 lira oldu.
Ekonomi 20.09.2021, 13:03
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 489,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,60 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 153 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 173 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satılıyor.