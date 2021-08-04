Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 491 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 491,20 liradan, 3 bin 236 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 257 liradan, 448 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 452 liradan, 3 bin 162 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 182 liradan, bin 581 liradan alınan Yarım Ziynet bin 591 liradan ve 791 liradan alınan Çeyrek Ziynet 796 liradan satılıyor.