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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,90 lira oldu.

Ekonomi 28.07.2021, 12:55
Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 494,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,90 liradan, 3 bin 186 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 206 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 261 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 282 liradan, bin 593 liradan alınan Yarım Ziynet bin 603 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satılıyor.
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