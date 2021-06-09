Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 521 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 521,20 liradan, 3 bin 434 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 455 liradan, 475 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 479 liradan, 3 bin 355 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 375 liradan, bin 678 liradan alınan Yarım Ziynet bin 688 liradan ve 839 liradan alınan Çeyrek Ziynet 844 liradan satılıyor.