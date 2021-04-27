Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 469 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 469,20 liradan, 3 bin 91 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 112 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 40 liradan, bin 510 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı.