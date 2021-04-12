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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,70 lira oldu.

Ekonomi 12.04.2021, 13:33
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Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 456,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,70 liradan, 3 bin 8 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 29 liradan, 416,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420,30 liradan, 2 bin 940 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 960 liradan, bin 470 liradan alınan Yarım Ziynet bin 480 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satılıyor.

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