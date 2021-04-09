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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu.

Ekonomi 09.04.2021, 18:09
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 458 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,20 liradan, 3 bin 18 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 39 liradan, 417,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,70 liradan, 2 bin 949 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 969 liradan, bin 475 liradan alınan Yarım Ziynet bin 485 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı.
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