Sasa hisseleri 60 liradan 180 liraya nasıl yükseldi?

Borsa İstanbul'daki son dönemde bazı şirketlerin hisselerinde yaşanan ilginç fiyat hareketliliği tartışma konusu oldu. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, kendi şirketi Sasa Polyester'in hisselerinin neden yükseldiğini bilmediğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarı Vahap Munyar’a konuşan İbrahim Erdemoğlu, holdinginin bünyesindeki Sasa Polyester’in son dönemdeki fiyat hareketleri için ne düşündüğü sorusunu, Borsa İstanbul’a yatırım yapanların sayısının hızla artışına, kırılan rekorlara, bazı şirketlerin hisse fiyatlarındaki artışa anlam veremediğini söyleyerek cevapladı.

Erdemoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ancak, Borsa İstanbul’da yaşanan bu havadan küçük yatırımcıların zarar görmesine üzülürüm. Sasa Polyester’in hisse fiyatı 60 liradan 180 liraya neden yükseldi, bilmiyorum. Daha önceki yatırım açıklamalarımıza yenisini eklemedik, hisse fiyatlarımızı yukarı çıkaracak bir açıklama yapmadık.”

“ŞİRKETLERİN KÂRLARI DAHA DA DÜŞECEK”

Erdemoğlu, yatırımcıları uyardıklarını kaydederek, “Sasa Polyester hissesinin fiyatı 80 liraya çıktığında Borsa İstanbul’da satış yaptık. Bunu da küçük yatırımcılar zarar görmesin diye yaptık. O satıştan beri herkese, ‘Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz’ diyorum” şeklinde konuştu.

Borsa İstanbul’da olan, olmayan birçok şirketin kârlılığının düştüğünü kaydeden Erdemoğlu, “Bizim kârlılıkta da düşüş yaşandı. Önümüzdeki dönemde şirketlerin kârları daha da düşecek. Sanayinin elektrik tüketiminde gerileme var. Bu, üretimin düşmeye başladığının önemli göstergesi. Bu durum şirket kârlarına da yansıyacak” değerlendirmesini yaptı.

Erdemoğlu, “Sasa’nın şu andaki piyasa değeri beni rahatsız ediyor” dedi.

“40 YILDIR EKONOMİ GAZETECİSİYİM, ŞİRKETİNİN DEĞERİNDEN RAHATSIZ OLAN İŞ İNSANINA RASTLAMADIM”

Vahap Munyar ise Erdemoğlu’nun sözlerini şöyle değerlendirdi:

“44 yıllık meslek hayatımın 40 yılı ekonomi gazeteciliğiyle geçti. Borsa İstanbul (o zamanki adıyla İMKB), 1985 yılında açıldı. O günlerden beri şirketinin piyasa değerinin artışından rahatsız olduğunu dile getiren, bu durumu açık yüreklilikle ortaya koyan iş insanına hiç rastlamadım. İnşallah Borsa İstanbul’da son dönemlerde yaşanan ‘bayram havası’ küçük yatırımcıyı üzmez.”