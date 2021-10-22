Şanlıurfa’da işsiz gençler için ayakkabı fabrikası kuruluyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yapım çalışmaları başlayan ayakkabı fabrikası, inşaatın tamamlanmasıyla yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Organize Sanayi bölgesinde yapım çalışmaları başlayan ve bitiminde yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika inşaatında incelemelerde bulundu. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra istihdama yönelik çalışmalar da yürüten Eyyübiye Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrika yapımı için çalışmalara başladı. 5 bin 171 metre karelik alanda 3 bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip, fabrika yapımı için ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hafriyat çalışmaları başladı. Alandaki çalışmaları inceleyen Kuş, teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmalat, depolama, paketleme ve idari birimleri olmak üzere her türlü teknik altyapı ve son teknolojik araç ve gereçlerden oluşacak ayakkabı fabrikası, engelli vatandaşların istihdamı gözetilerek dizayn edilecek.

Temel atma öncesi hafriyat çalışmalarının yapıldığı alanı inceleyen Kuş, yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ekibimizle birlikte Eyyübiye’nin dertleri ile dertleniyoruz. Bir taraftan fen işleri birimi, bir taraftan park ve bahçeler birimi, bir taraftan temizlik işleri birimi, bir taraftan sosyal yardımlaşma birimimiz toplamda 23 birimimiz ile birlikte 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Son yılların en büyük sıkıntısı istihdam ve işsizliktir. Bu noktada biz Eyyübiyeli kardeşlerimize şunu ifade etmiştik. İşsizlik noktasında inşallah istihdamın önünü açacağız ve inşallah işsizliği minimum seviyeye düşürmenin çabasında olacağız. Bugün çok şükür o sözümüzde tutup yerine getiriyoruz. Yüzlerce Eyyübiyeli kardeşlerimize istihdam anlamında kendilerine fabrikanın temelini atıyoruz. İnşallah Şubat veya Mart ayında Eyyübiyeli kardeşlerimiz ile açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

İstihdam sırasında işsiz gençler ve engellilere öncelik verileceği bildirilen fabrikanın dizayn çalışmaları da engelli bireylerin yaşam standartları gözetilerek yapılacağı bildirildi.