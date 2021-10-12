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SANKON’dan Paraguay çıkarması

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Paraguay Devleti Ankara Büyükelçisiyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkiler görüşüldü. Başkan Cevahiroğlu, "Türk şirketleri olarak Paraguay Devletinin kalkınmasına yönelik projelerde görev almaya hazırız" dedi.

Ekonomi 12.10.2021, 16:44
SANKON’dan Paraguay çıkarması

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Paraguay Devleti Ankara Büyükelçisiyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkiler görüşüldü. Başkan Cevahiroğlu, "Türk şirketleri olarak Paraguay Devletinin kalkınmasına yönelik projelerde görev almaya hazırız" dedi.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yanındaki heyet Paraguay Devleti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere değinildi. İlişkilerin güçlenmesi amacıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyleyen Başkan Cevahiroğlu, Türk şirketleri olarak Paraguay Devletinin kalkınmasına yönelik projelerde görev almaya hazır olduklarını dile getirdi. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Cevahiroğlu’na teşekkür eden Paraguay Devleti Ankara Büyükelçisi Caferina Adrian Valdez Peralta ise “Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz özelikle iki ülke arasında ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON ile işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

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