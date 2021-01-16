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Sanko Enerji Salihli JES törenle açıldı

Sanko Enerji Salihli Jeotermal Elektrik Santralleri’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı tören ile gerçekleştirildi.

Ekonomi 16.01.2021, 19:17
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Sanko Enerji Salihli JES törenle açıldı

Sanko Enerji Salihli Jeotermal Elektrik Santralleri’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı tören ile gerçekleştirildi.

Sanko Enerji Salihli JES-2 ve JES-3 ile Manisa’da yapımı tamamlanan özel sektörün diğer enerji yatırımlarının açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, yapımı tamamlanan enerji yatırımlarının, enerji üretim kapasitesinin yanı sıra sağlayacağı istihdamla Manisa’yı cazibe merkezi haline getireceğini kaydetti. Yerli ve yenilenebilir kaynakları etkili bir şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ve enerji üretim zincirini ilmek ilmek ördüklerini belirten Erdoğan, 2002 yılında 18 MW olan jeortermal enerji üretiminin, 1,613 MW’ya ulaştığına dikkati çekti.

Yatırımın üretime alınmasından dolayı SANKO Holding yönetimine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, jeotermal enerjide Türkiye’nin Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından tesisin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayırlı olsun dilekleri eşliğinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Muhittin Taşdoğan, Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci tarafından yapıldı.

Tesis kapasitesi

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Enerji ve açılışı yapılan tesise ilişkin değerlendirmesinde, “Yenilenebilir enerji kaynaklarından 927 MW kurulu güçle yılda 3,4 milyar KWH enerji üretme kapasitesine ulaştık. Yatırımımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi. Sanko Enerji’nin 250 milyon dolarlık yatırımla kurulan Salihli’deki üç tesiste 69,5 MW’lik kurulu güce ulaştığını ve 500 milyon kilowatsaat/yıl elektrik enerjisi üretildiğini anlatan Konukoğlu, “Burada üretilen enerji ile 200 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca jeotermal kaynaklardan Salihli’de 8 bin 600 konutun ısıtılması sağlanıyor. 280 bin ton karbondioksit salınımını engelleyen santral ve çevresine dikilen 12 bin ağaç ile yatırımın çevreci boyutunu da sembolleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji üretimi sürecine özel sektörü kattığını ve yatırımcıların yolunun açıldığını anımsatan Konukoğlu, şöyle devam etti:

“SANKO olarak bugüne kadar 1,7 milyar dolarlık yatırımla altı hidroelektrik, altı rüzgar ve üç jeotermal santrali tamamladık. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 927 MW kurulu güçle yılda 3,4 milyar KWH enerji üretme kapasitesine ulaştık. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakan Yardımcımız ve değerli konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yatırım ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”

Törene, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Akyol ile CEO’su Ziya Erdem, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak katılım sağladı.
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