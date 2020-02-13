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Sanayi üretiminde yüzde 8.6 artış

Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre ise sanayi üretimi artışı yüzde 9.6 olarak hesaplandı.

Sanayi üretiminde yüzde 8.6 artış

Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre ise sanayi üretimi artışı yüzde 9.6 olarak hesaplandı.

13 Şubat 2020 Perşembe 11:33
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Sanayi üretiminde yüzde 8.6 artış

Sanayi üretimi, baz etkisinin de desteğiyle artış eğilimini aralık ayında da sürdürdü. Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi artışı yüzde 9.6 olarak hesaplandı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1.9 arttı.

İmalat sanayi, 8.1 puan katkı verdi

İmalat sanayi, yıllık bazda 8.1 puan katkı sundu. TÜİK verilerine göre, yıllık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı. 

Aylık artış yüzde 1.9

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1.9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Çeyreklik bazda yüzde 5.8 artış gösterdi

Öte yandan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.

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