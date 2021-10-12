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Sanayi üretimi Ağustos'ta beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi aylık yüzde 5,4; yıllık ise yüzde 13,8 artışla beklentileri aştı. Dayanıklı tüketim malı üretimi aylık yüzde 0,1 büyürken yıllık yüzde 8,3 artış kaydetti. Sermaye malı üretimi aylık yüzde 15,6, yıllık yüzde 20,5 arttı.

Ekonomi 12.10.2021, 10:45
Sanayi üretimi Ağustos'ta beklentiyi aştı

Ağustos'ta sanayi üretimi yıllık yüzde 13,8 yükseldi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık artışın yüzde 10,5 düzeyinde olması yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda sanayi üretiminde artış yüzde 5,4 oldu.

Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 3,7 olarak belirlenmişti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

Aylık bazda bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

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