Samsun’da taşıt sayısı 379 bin 238 oldu

Samsun’da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla 379 bin 238 oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Aralık ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de 2020 yılında 1 milyon 38 bin 905 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise aralık ayı sonu itibarıyla 379 bin 238’e yükseldi. 2020 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla araç sayısı 377 bin 912 adet olarak kayıtlara geçmişti. Buna göre aralık ayında taşıt sayısı 1326 adet artmış oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 186 bin 979, Çorum’da 176 bin 716 ve Amasya’da 122 bin 457 oldu.