Samsun’da devlet destekleri ile çilek üretimi artırılıyor. 2021’de 551 ton çilek üretimi gerçekleşti. 2022’de verilen 720 bin ‘yediveren’ çilek fidesi desteği ile üretimin daha da artırılması hedefleniyor.

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaylada çilek festivali düzenlendi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Müdürlüğü tarafından, Alaçam İlçesi Dürtmen Yaylası’nda düzenlenen çilek festivali yoğun ilgi gördü.

Samsun’da çilek üretimi artıyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Samsun, çilek yetiştiriciliği açısından elverişli iklimsel şartlara sahip. 2021 yılı itibarıyla il genelinde 551 ton çilek üretimi gerçekleşti. Diğer ürünlerde olduğu gibi çilekte de hem Tarım ve Orman Bakanlığı’nın girdi ve fiyat destekleri hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik anlamda katkı ve iş birlikleri sürüyor. Bu kapsamda 2022 yılında, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi için Samsun’a bağlı 16 ilçeden 92 üreticiye 158 dekar alan için 720 bin adet ‘yediveren’ diye tabir edilen ve hasadı mayıs- ekim arasındaki 6 ay boyunca devam eden albion çeşidi çilek fidesinden 6 bin 665 kg (6,6 ton) ile 145 adet rulo malç naylonu teslim edildi. Üreticilere yine sadece söz konusu proje kapsamında toplamda 1,3 milyon TL bütçe desteği verildi. Alaçam ilçesinde 31 üreticiye, 26 dönüm alan için 117 bin çilek fidesi ve bu alanlar için 1170 kg örtü malçı hibe edildi. Böylelikle Alaçam’da sadece çilek projesi için toplamda 214 bin TL bütçe desteği verildi. Dürtmen Yaylası bölgesine ise 20 dekar yeni çilek alanı kuruldu.

Alaçam Çilek Festivali’ne AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, şube ve ilçe müdürleri, teknik elemanlar ve üreticileri katıldı.