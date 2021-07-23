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Samsun manda varlığında Türkiye 1.’si

SAMSUN (İHA) – 21 bin 637 manda varlığına sahip olan Samsun, Türkiye’deki manda sayısı bakımından 1. sırada yer alıyor.

Ekonomi 23.07.2021, 11:04
Samsun manda varlığında Türkiye 1.’si
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SAMSUN (İHA) – 21 bin 637 manda varlığına sahip olan Samsun, Türkiye’deki manda sayısı bakımından 1. sırada yer alıyor.

Samsun, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de önemli bir konumda bulunuyor. Manda ve manda ürünleri yetiştiriciliği konusunda Türkiye’nin öncü illerinden biri olan Samsun, manda varlığı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de toplam 195 bin 88 adet kayıtlı manda bulunurken, bunların yüzde 11,09’u (21 bin 837) Samsun’da bulunuyor.

Öte yandan, Samsun’da 397 bin 627 büyükbaş, 27 bin 197’si keçi olmak üzere 259 bin 787 adet küçükbaş hayvan bulunuyor. Samsun ayrıca Türkiye’deki büyükbaş hayvan varlığı bakımından 12. sırada yer alıyor.
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