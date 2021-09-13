Samsun Büyükşehir’de şirket çalışanlarının zam oranı belli oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi şirket personelinin zam oranı belli oldu. Eylül ayı maaşlarını zamlı alacak 2 bin 500 kişinin zam oranı yüzde 20.25 olarak netlik kazandı.

Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, şirket personelinin zamlı maaş alacağını söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi şirket personelinin zam oranı belli oldu. Eylül ayı maaşlarını zamlı alacak 2 bin 500 kişinin zam oranı yüzde 20.25 olarak netlik kazandı. Belediye- İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, “Belediye başkanımızın hassasiyetine çalışan arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Geriye dönük 4 aylık hakkediş farkları zamanında ödendi. İkramiyeler zamanında ödeniyor. Bu muhakkak bir lütuf değil ama birçok belediyemiz maaşları bile ödeyemezken Büyükşehir Belediyesi’nde maaşın dışındaki diğer kazanımların zamanında ödenmesi de işçi arkadaşlarımız adına bir şanstır diye düşünüyorum” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de çalışanların mutluluğu, ekonomik refahı, başkasına muhtaç olmamasının asıl hedefleri olduğunu söyledi. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda belediyeye ait şirketlerde çalışan işçiler için 15 Ağustos 2021 itibariyle 1 yıl süreyle geçerli olacak maaş zammı miktarı belirlendi. Buna göre oran yüzde 20.25 oldu. İşçilerin eylül ayı maaşlarını bu oranda alacakları ifade edildi.

Belediye- İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, Anakent Turizm, Ticaret Limited Şirketi ile Kültür Turizm A.Ş. bünyesindeki yaklaşık 2 bin 500 işçinin zam oranına değindi. Yiğit, “İlk yıl zammı olarak arkadaşlarımızın günlük yevmiye skalası gruplarını oluşturmuştuk. Bütün işçi arkadaşlarımızı bu yevmiyelerine göre 5 grupta değerlendirdik. Toplu sözleşmenin ilk yılında yüzde 15-25 arasında bir zam almışlardı” diye konuştu.

15 Ağustos 2021’den geçerli olacak zam miktarının toplu iş sözleşmesinde enflasyon oranı ve artı 1 puan olarak belirlediklerini dile getiren İlyas Yiğit, “Enflasyon oranı 19.25 olarak açıklandı. Onun üzerine 1 puan daha ilave edilerek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in de talimatıyla bu ücret artışları işçi arkadaşlarımızın günlük yevmiyelerine ve sosyal paketlerine uygulandı. Yani zam oranı 20.25 oldu. İnşallah bu arkadaşlarımız bu ay zamlı maaş alacaklar. Toplu sözleşmenin bütünü içerisinde iyi bir artış oldu. 1 yıl sonunda oturacağız yine sözleşme yapacağız” şeklinde konuştu.

Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, ayrıca SASKİ ve Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 300’e yakın kadrolu işçi bulunduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ’ye bağlı kadrolu işçi arkadaşlarımızın da toplu sözleşmesini biz yine 2 yıllık yapmıştık. Daha önce 6’şar aylık dönemlerde yapmıştık. 3 kez 6 aylık toplu sözleşmeleri uygulandı. 15 Ağustos 2021’den geçerli olarak kadrolu işçi arkadaşlarımızın günlük net yevmiyelerine ve sosyal yardımlarına da yüzde 8.45 oranında artış geldi. Onlarda bu ay maaşlarını 8.45 zamlı olarak alacaklar” ifadelerini kullandı.

İlyas Yiğit, belediyenin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak çalışanların memnun olabileceği bir artış oranının sağlandığını dile getirerek, “Bu artış oranı uygulanacak sayı bakımından belediyelerimize mali yükün yanında, işçi arkadaşlarımıza nefes aldıracak en azından birkaç ay bile geçim sıkıntısından uzaklaştıracak bir zam oranı olmuştur. Ocak ayından sonra da zaten vergi oranlarının yeniden güncellenmesiyle arkadaşlarımız orada görünmeyen bir zam alacaklardır aslında. Belediye başkanımızın hassasiyetine de çalışan arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Geriye dönük 4 aylık hakediş farkları zamanında ödendi. İkramiyeler zamanında ödeniyor. Bu muhakkak bir lütuf değil ama birçok belediyemiz maaşları bile ödeyemezken Büyükşehir Belediyesi’nde maaşın dışındaki diğer kazanımların zamanında ödenmesi de işçi arkadaşlarımız adına bir şanstır diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sendika ile yapılan sözleşme hükmü gereğince 15 Eylül’de yüzde 20.25’lik artışı işçilerin maaşlarına yansıtıldığını belirterek, "Biz hemen hemen her alanda kendi ekiplerimizle birlikte bütün hizmetlerimizi yürütüyoruz. Çok az miktarda işi dışarı ihale ederek yaptırmaktayız. Dolayısıyla bizim işçilerimize verecek olduğumuz zam, onları enflasyona ezdirmeyen bir de bu güne kadar yaptıkları çalışmayı ödüllendiren bir miktar olacak diye düşünüyoruz” dedi.

Başkan Demir, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu arada geçen zaman içerisinde personelimizin çalışmaları esnasında gösterdiği performans da bizi son derece mutlu etti. Önümüzdeki dönemde de çok daha hayırlı, güzel çalışmalara birlikte inşallah vesile olacağız. Onların mutluluğu ekonomik refahı, başkasına muhtaç olmaması, bizim asıl hedefimiz. Belediyenin verimliliği artıkça da çalışanlarımızı asla mağdur etmeyeceğiz. İşçilerimizin hak ettikleri alacaklarını da günü gününe kendilerine ödüyoruz bu konudaki hassasiyetimiz de devam edecek.”