Rusya enflasyonunda son durum!

Rusya'nın haftalık enflasyon oranı Nisan ayı sonlarında hafifledi, istatistik servisi Rosstat'ın açıkladığı veriler, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesinden günler sonra felç edici fiyat baskılarının hafiflediğini doğruladı.

Merkez bankası, geçen hafta beklenenden daha keskin bir hareketle gösterge faiz oranını %17'den %14'e indirmişti.

Enflasyon, 29 Nisan'a kadar olan haftada bir önceki haftadaki %0.25'ten %0.21'e düştü ve Mart başındaki %2.22'nin oldukça altına geriledi.

Bu arada, mart ayında rublede yaşanan değer kaybıyla akıllı telefon, TV, bilgisayar ve ilaç fiyatlarında büyük artış yaşanan Rusya’da, yerli para biriminin değer kazancı sonrası bu ürünlerdeki fiyat indirimlerinin yüzde 20 ila 30’lara vardığı belirlendi.

Türkiye’de ise faizler yüzde 14 seviyesinde kalmasına rağmen enflasyon hızla yükselerek yüzde 70 seviyesine ulaştı. (finansgundem)