Rize’de mandalina hasadı başladı

Rize’de mandalina hasadı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencilerinin de katılımı ile başladı.

2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve proje yürütücüsü Kezan Yazıcı ile birlikte ’Rize Mandalinasının Klon Seleksiyonu ile Islahı Projesi’ için adım atıldı. 10 yıllık projenin sonucunda Rize’nin ilçelerinden alınan yaklaşık 53 klon alınması sonucunda 9 adet çeşit mandalinanın üretimi sorunsuz ilerledi. ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde üretilen mandalinaların hasadı için ise bugün okulun öğrencileri ve RTEÜ Rektörü Yusuf Yılmaz bahçeye girdi.

"Yaklaşık 70-80 yıllık tarihiyle mandalina Rize’de değer kazanacak"

Proje hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kezban Yazıcı, "Daha önce alınan 53 tane klondan 9 tanesinin çok kaliteli olduğunu gösterdi. Bu klonlarla tohumluk tescil ve Sertifikasyon Merkezine başvurarak tescil sürecini başlattık. Şuanda tescilimizin son yılındayız. İnşallah 2023 yılının Mart ayında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına ve Rize adına 9 tane mandalina çeşidini Türkiye Meyvecilik Tescil listesine kayıt edeceğiz. İsimler daha belli değil yakın zamanda belli olacak. İçerisinde Rize Mandalinası olacak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mandalinası, İyidere Mandalinası, Derepazarı mandalinası ve Pazar’ın yıldızı isimleriyle inşallah bu proje sonuçlanarak yaklaşık 70-80 yıllık tarihiyle mandalina Rize’de değer kazanacak" şeklinde konuştu.

"Bütün Rize, Rize Mandalinasına sahip çıktı"

Rize mandalinası için çok fazla destek aldıklarını söyleyen Kezban Yazıcı "Rize Mandalinası Rize’ye ilk geldiği zaman Ege bölgesine götürülüyor. Ege bölgesinden Akdeniz bölgesine gidiyor. Her iki bölgede de tescili yapılan Rize mandalinasının bugüne kadar Karadeniz ayağı eksik kalmıştı. Bu sadece bölgemiz için değil Türkiye’miz içinde çok önemli bir proje çünkü Türkiye’de ihracatın birinci olan Rize mandalinasının Karadeniz ayağını tamamlamış bulunuyoruz. İlk geldiği bölgede mandalinayı da tescil ederek ülkemiz adına bu çalışmanın Karadeniz ayağını tamamlamış olacağız. Bu tür çalışmalar iş birliği içerisinde yapılması gereken çalışmalardır. Bütün Rize, Rize Mandalinasına sahip çıktı" dedi.

"Mandalinaları toplarken şunu fark ettim her birinde farklı bir tat vardı"

Mandalinaların her ağaçta farklı bir bir tat aldıklarını ifade eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinden Gülse Bardaş, "Elazığ’da oturuyordum Rize’ye okumaya geldim. Elazığ’da mandalina çok olmadığı için ilk defa dalından mandalina toplamış oldum. Bu program çok güzel hissettirdi. Mandalinaları toplarken şunu fark ettim her birinde farklı bir tat vardı. Toplayıp okuldaki arkadaşlarım ve öğretmenlerime ikram edeceğim" dedi.