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Resmi Rezerv Varlıkları yüzde 3 arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 121,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomi 26.10.2021, 10:17
Resmi Rezerv Varlıkları yüzde 3 arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 121,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 121,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 74,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 38,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 24,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 19 milyar dolar anapara, 5,7 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,5 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 26 milyar dolar bir ay vadeli.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 49,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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