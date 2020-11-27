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Reform paketi görüşmeleri bugün başlıyor

Ekonomi ve adalet alanında yapılacak reformlarla ilgili görüş almak için Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmeleri bugün başlıyor

Ekonomi 27.11.2020, 09:08
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Reform paketi görüşmeleri bugün başlıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelere bugün başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Elvan ve Gül, bugün saat 09.30'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

TOBB İLE TOPLANTI YARIN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak. Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lerle devam edecek.

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