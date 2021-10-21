"Red Bull Dawn till Dusk" Kapadokya'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Dağ bisikleti yarışı "Red Bull Dawn till Dusk", 23 Ekim'de Kapadokya'da yapılacak.

Red Bull açıklamasına göre, zorlu formata sahip Red Bull Dawn till Dusk heyecanı Kapadokya'da yaşanacak. Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren mücadele, 23 Ekim'de gün doğumundan gün batımına kadar hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir gün yaşatacak. Kapadokya'da dağ bisikleti severler, dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışta izleme şansına sahip olacak.

Bisikletçiler, 4 etap ve toplam 35 kilometre sonunda Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi'den geçip Uçhisar Kalesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak. Shimano ve Cyclist Türkiye partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Dawn till Dusk'ta şampiyon, 4 etap puanından geçerli olan 3'ünde en yüksek puanı alan katılımcı olacak.